E a Bola de Ouro vai para...

A partir das 20:00 locais (19:00 em Lisboa), no Théâtre du Châtelet, em Paris, a gala da 69.ª edição do prémio individual mais prestigiado da modalidade vai consagrar os atletas eleitos, com base no desempenho durante o período compreendido desde 01 de agosto de 2024 até 13 de julho de 2025, na vertente masculina, e 02 de agosto, no setor feminino.



O defesa esquerdo Nuno Mendes e os médios João Neves e Vitinha constam dos nove representantes do campeão europeu e francês PSG, clube mais proeminente nos 30 finalistas masculinos, com nove nomeados, contra quatro do campeão espanhol FC Barcelona e três do campeão inglês Liverpool e dos também espanhóis do Real Madrid.



O PSG tem ainda o espanhol Luis Enrique na luta pelo galardão de melhor treinador e pode ser eleito o melhor clube da época no futebol masculino, sendo que entrará em campo em simultâneo para visitar o Marselha, no clássico de encerramento da quinta jornada da Ligue 1, que foi adiado de domingo para hoje, devido à previsão de tempestade no sul de França.



Já a I Liga portuguesa está representada na Bola de Ouro pelo avançado sueco Viktor Gyökeres, melhor marcador das últimas duas edições, que conquistou o campeonato e a Taça de Portugal, permitindo aos ‘leões’ revalidarem o estatuto de campeão nacional ao fim de 71 anos e atingirem a ‘dobradinha’ 23 anos depois, antes de rumar no verão aos ingleses do Arsenal.



João Neves concorre ainda pelo troféu Kopa, que consagra o melhor jogador sub-21 e no qual foi sexto classificado em 2023/24, sendo acompanhado pelo avançado Rodrigo Mora, do FC Porto, numa das 13 distinções atribuídas pela revista France Football e pela UEFA.



A gala trará ainda a sétima edição da Bola de Ouro feminina, cuja disputa conta com as espanholas Alexia Putellas, vencedora em 2021 e 2021/22, e Aitana Bonmatí, triunfante em 2022/23 e 2023/24, mais sete atletas do Arsenal, vencedor da Liga dos Campeões - três das quais vitoriosas no Euro2025 com a Inglaterra -, num universo de 30 candidatas.