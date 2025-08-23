Eberechi Eze contratado pelo Arsenal ao Crystal Palace
O futebolista Eberechi Eze foi contratado pelo Arsenal ao Crystal Palace, anunciaram hoje os dois clubes, sem pormenorizarem os montantes envolvidos na transferência do médio ofensivo, que assinou um contrato de longa duração.
“Estamos muito felizes por trazê-lo para o Arsenal. É um jogador poderoso e empolgante, que dará uma nova dimensão ao nosso jogo ofensivo. Além do seu talento e inteligência como jogador, destaca-se a forma como trabalhou duro ao longo da carreira para chegar onde está hoje”, observou o treinador dos ‘gunners’, o espanhol Mikel Arteta, citado pelos meios oficiais do vice-campeão inglês.
Eberechi Eze, de 27 anos, somou 40 golos e 28 assistências em 169 jogos ao serviço do Crystal Palace, entre 2020 e 2025, tendo sido o autor do tento solitário da vitória dos ‘eagles’ sobre o Manchester City na final da Taça de Inglaterra da temporada passada.
O médio ofensivo, que também conquistou a Supertaça doméstica no início de 2025/26, frente ao campeão inglês Liverpool, no desempate por penáltis, vai envergar a camisola ‘10’ do Arsenal e foi apresentado aos adeptos dos ‘gunners’ no relvado do Estádio Emirates antes da receção ao Leeds United, para a segunda jornada da Premier League.
De acordo com a imprensa internacional, o ex-jogador de Queens Park Rangers e Wycombe, que começou a formação precisamente no Arsenal e leva 11 jogos e um golo pela seleção principal de Inglaterra, custou 60 milhões de euros (ME) fixos, mais 7,5 ME em variáveis.
Eberechi Eze é o sétimo reforço dos ‘gunners’ para 2025/26, após o guarda-redes Kepa Arrizabalaga (ex-Chelsea), o defesa central Cristhian Mosquera (ex-Valência), os médios Martín Zubimendi (ex-Real Sociedad) e Christian Norgaard (ex-Brentford) e os avançados Noni Madueke (ex-Arsenal) e Viktor Gyökeres (ex-Sporting), melhor marcador da I Liga portuguesa nas últimas duas temporadas.
Eberechi Eze, de 27 anos, somou 40 golos e 28 assistências em 169 jogos ao serviço do Crystal Palace, entre 2020 e 2025, tendo sido o autor do tento solitário da vitória dos ‘eagles’ sobre o Manchester City na final da Taça de Inglaterra da temporada passada.
O médio ofensivo, que também conquistou a Supertaça doméstica no início de 2025/26, frente ao campeão inglês Liverpool, no desempate por penáltis, vai envergar a camisola ‘10’ do Arsenal e foi apresentado aos adeptos dos ‘gunners’ no relvado do Estádio Emirates antes da receção ao Leeds United, para a segunda jornada da Premier League.
De acordo com a imprensa internacional, o ex-jogador de Queens Park Rangers e Wycombe, que começou a formação precisamente no Arsenal e leva 11 jogos e um golo pela seleção principal de Inglaterra, custou 60 milhões de euros (ME) fixos, mais 7,5 ME em variáveis.
Eberechi Eze é o sétimo reforço dos ‘gunners’ para 2025/26, após o guarda-redes Kepa Arrizabalaga (ex-Chelsea), o defesa central Cristhian Mosquera (ex-Valência), os médios Martín Zubimendi (ex-Real Sociedad) e Christian Norgaard (ex-Brentford) e os avançados Noni Madueke (ex-Arsenal) e Viktor Gyökeres (ex-Sporting), melhor marcador da I Liga portuguesa nas últimas duas temporadas.