Eddie Howe deixa comando técnico do Newcastle





(Com Lusa)





Em comunicado, o Newcastle informou que o técnico, de 48 anos, decidiu deixar o cargo para fazer uma pausa na carreira, após um ciclo durante o qual conduziu os 'magpies' ao regresso aos principais palcos do futebol europeu e conquistou um troféu inédito para o clube na última década."Depois de quase cinco anos a dar a minha vida, o meu coração e a minha alma ao clube com uma energia incansável, considero que é do interesse tanto do clube como de mim próprio afastar-me, recuperar energias e fazer uma pausa", afirmou Howe, citado na nota divulgada pelo clube.Contratado em 2021, depois de se destacar ao serviço do Bournemouth, Eddie Howe liderou o Newcastle na qualificação para a Liga dos Campeões nas temporadas de 2022/23 e 2024/25.Em março de 2025, levou a equipa à conquista da Taça da Liga inglesa, encerrando um ‘jejum’ de 10 anos sem títulos.Na despedida, o Newcastle destacou o "contributo extraordinário" do treinador inglês, cuja saída acontece depois de uma época menos conseguida na Premier League, que terminou na 12.ª posição, e de uma derrota por 4-1 frente ao Bristol City, na quarta-feira, num encontro de preparação para a nova temporada.A direção do clube ainda não anunciou quem sucederá a Eddie Howe no comando técnico da equipa.