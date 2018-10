Éder marca em vitória tranquila frente à Escócia

Marcos Celso - RTP Comentários 14 Out, 2018, 18:50 / atualizado em 14 Out, 2018, 19:05 | Futebol Internacional

A seleção nacional jogou este particular com a Escócia, em Glasgow, apresentando dez “caras novas” face ao jogo com a Polónia, sendo Rúben Dias o único “sobrevivente” no onze inicial.



Com Beto na baliza, Portugal enfrentou uma Escócia longe de outros tempos na qualidade de futebol, assistindo-se a uma primeira parte muito “morna”, com Portugal a apresentar maior iniciativa de jogo.







Na segunda parte, manteve-se a maior posse de bola por parte dos portugueses, com a Escócia a espreitar o contra-ataque rápido. Ainda assim, Portugal mostrou-se bem mais perigoso e fez o esférico rondar a baliza escocesa.

A meio da da segunda parte começou a dança de substituições, oportunidade para Fernando Santos fazer rodar alguns jogadores pouco habituados a vestir a camisola principal da seleção.

Perto do descanso, aos 43', Hélder Costa, uma estreia, apenas teve de encostar o pé para inaugurar (0-1) o marcador em Glasgow, dando assim a vantagem à equipa de Fernando Santos.





Aos 73 minutos, um golo do "herói" de França 2016, após livre marcado por Renato Sanches, Éder, cheio de oportunismo, cabeceou para o fundo das redes e aumentou a vantagem para 2-0.





Bruma não quis ficar sem marcar e fez "o gosto ao pé" aos 83 minutos, num bom lance de ataque, neste jogo que foi um bom ensaio para a renovação em curso na seleção nacional de futebol.





A Escócia ainda fez o golo de honra aos 92', por intermédio de Naismith, que bateu Cláudio Ramos que, entretanto, entrou para esta partida.





Para além de Hélder Costa, também se estrearam pela 'equipa das quinas' o defesa Pedro Mendes e o guarda-redes Cláudio Ramos.