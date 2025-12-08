Éder Militão sofreu rotura na coxa e desfalca Real Madrid por quatro meses

“Depois dos exames efetuados pelos serviços médicos do Real Madrid ao nosso jogador Éder Militão, foi diagnosticada uma rotura muscular do bíceps femoral da perna esquerda, com afetação do tendão proximal”, indicou o clube.



O emblema ‘merengue’ não especifica o tempo de paragem, mas a imprensa espanhola indica que o defesa-central estará fora dos relvados por um período de cerca de quatro meses.



Militão saiu lesionado no domingo à noite na receção ao Celta de Vigo, aos 24 minutos, num jogo em que o Real Madrid perdeu por 2-0 e viu serem expulsos, com duplo amarelo, Fran García, aos 64 minutos, e o ex-benfiquista Álvaro Carreras, aos 90+2.



O central brasileiro, de 27 anos, enfrenta agora nova paragem longa, depois ter falhado praticamente a última época, com uma rotura parcial de ligamentos, o que também aconteceu em 2023/24, com rotura dos ligamentos cruzados.



Confirmando-se o tempo estimado de paragem do antigo central do FC Porto, este falhará o embate da derradeira jornada da fase de liga da 'Champions', na qual o Real Madrid se desloca a Lisboa para defrontar o Benfica.



No campeonato espanhol, o Real Madrid é segundo classificado, agora a quatro pontos do rival FC Barcelona, e na Liga dos Campeões, competição em que recebe na quarta-feira o Manchester City, segue em quinto lugar, a três pontos do líder Arsenal.

