Edgar Cardoso vive o dia a dia no Shakhtar Donetsk

”, frisou o diretor português, de 38 anos, em declarações à agência Lusa, por telefone, na quarta-feira.Após o reconhecimento da independência dos territórios ucranianos separatistas pró-russos de Donetsk e Lugansk, ambos situados na região de Donbass, o presidente da Rússia, Vladimir Putin, anunciou durante a madrugada de hoje o início de uma operação militar, alegando a proteção de civis de etnia Rússia nestas repúblicas.”, notou Edgar Cardoso.Um dia antes do anúncio do líder russo, o português reconheceu insegurança.”, enquadrou Edgar Cardoso.Nesse ano, começou a guerra no Donbass entre separatistas pró-russos, apoiados por Moscovo, e o exército ucraniano, que já originou mais de 14.000 mortos e 1,5 milhões de deslocados, de acordo com a ONU, deixando a cidade-sede do Shakhtar em alvoroço.“E”, referiu o dirigente, em Kiev há cerca de ano e meio.





Presente incerto







Forçado a separar-se da sua cidade e do moderno Donbass Arena, um dos recintos do Euro2012, no auge do conflito, o clube ucraniano mais bem-sucedido no século XXI refugiou-se em Lviv e Kharkiv, até se fixar desde 2019/20 na casa do rival Dínamo Kiev.Desde então, Edgar Cardoso, ex-treinador das camadas jovens do Benfica, entre 2002 e 2014, tem vivido praticamente em regime de exclusividade na capital da Ucrânia, onde vivem três milhões de habitantes e a barreira linguística é entrave para os estrangeiros.”, lamentou.A escalada de tensão tem estreitado relações com a embaixada de Portugal, que “tem sido inexcedível” a atualizar em permanência o paradeiro do técnico, acompanhado no Shakhtar Donetsk pelo compatriota Ricardo Cotovio, nutricionista da formação sénior.”, assegurou.Enquanto não soavam os alarmes em Kiev, a 700 quilómetros de Donetsk, os "mineiros" preparam o regresso do campeonato no próximo fim de semana, volvida uma pausa de inverno de dois meses, repartida entre um período de férias e um estágio na Turquia.”, concluiu Edgar Cardoso, que, em novembro de 2021, renovou o vínculo de diretor das camadas jovens até 2023.O Shakhtar Donetsk, maior símbolo futebolístico do conflito político-militar na região de Donbass, comanda a liga ucraniana, com 47 pontos, dois acima do campeão Dínamo Kiev, segundo, visitando no sábado o Metalist 1925 Kharkov, em jogo da 19.ª jornada.