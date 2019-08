Edin Dzeko prolonga contrato com a Roma até 2022

Mário Aleixo - RTP Comentários 17 Ago, 2019, 09:05 / atualizado em 17 Ago, 2019, 09:05 | Futebol Internacional

Dzeko, de 33 anos, terminava contrato com os "giallorossi" no próximo ano, depois de ter chegado à capital italiana em 2015, então por empréstimo do Manchester City.



“Nas últimas semanas percebi o quanto o clube queria que eu ficasse. As conversas com a direção, o trabalho que tenho desenvolvido com o novo treinador, a relação com os colegas de equipa e o amor dos adeptos fizeram-me perceber que Roma é a minha casa”, afirmou Dzeko, em declarações reproduzidas no site dos romanos.



A renovação do vínculo coloca um ponto final na eventual saída do avançado bósnio, que vinha sendo fortemente associado ao Inter de Milão.





O capitão da seleção da Bósnia-Herzegovina, cujo passe foi adquirido em definitivo pela Roma em 2016, por 11 milhões de euros, conta ainda com passagens por Zeljeznicar, Ústí nad Labem, Teplice, Wolfsburgo e Manchester City.