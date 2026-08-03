Futebol Internacional
Edin Dzeko renova por mais uma temporada com o Schalke 04
O avançado bósnio Edin Dzeko renovou, aos 40 anos, por mais uma temporada o contrato com o Schalke 04, anunciou hoje a equipa da Liga alemã de futebol.
Chegado ao conjunto de Gelsenkirchen em janeiro, proveniente da Fiorentina, Dzeko marcou seis golos e fez três assistências em 11 encontros, ajudando o Schalke 04 a manter-se na Bundesliga.
“Depois de janeiro, joguei no Schalke com uma superequipa e perante adeptos fantásticos. A reviravolta na Bundelisga faz parte dos melhores momentos da minha carreira. Continuo com muita vontade de jogar e de ajudar a nossa equipa na Bundesliga”, disse o bósnio.
Nascido em Sarajevo, Dzeko, que participou no Mundial2026, tem passagens, entre outros clubes, por Wolfsburgo, Manchester City, Roma e Inter Milão, conquistando os campeonatos de Alemanha e Inglaterra, além das Taças inglesa e italiana.
“Depois de janeiro, joguei no Schalke com uma superequipa e perante adeptos fantásticos. A reviravolta na Bundelisga faz parte dos melhores momentos da minha carreira. Continuo com muita vontade de jogar e de ajudar a nossa equipa na Bundesliga”, disse o bósnio.
Nascido em Sarajevo, Dzeko, que participou no Mundial2026, tem passagens, entre outros clubes, por Wolfsburgo, Manchester City, Roma e Inter Milão, conquistando os campeonatos de Alemanha e Inglaterra, além das Taças inglesa e italiana.