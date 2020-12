Edinson Cavani suspenso três jogos por utilizar expressão considerada racista

Além dos três jogos afastado dos relvados, o companheiro de Bruno Fernandes nos ‘red devils’ foi multado em pouco mais de 111.000 euros e vai marcar presença numa ação de formação educacional, por ter violado as regras da FA, uma vez que o comentário do internacional uruguaio foi considerado "insultuoso, abusivo, impróprio e uma violação agravada, por incluir referências expressas ou implícitas à cor e/ou raça e/ou origem étnica".



A mensagem "gracias, negrito" foi publicada pelo ponta de lança na rede social Instagram, após o triunfo (3-2) do Manchester United em Southampton, em outubro passado, num encontro da Liga inglesa em que anotou dois dos três golos.



O clube de Manchester deu conta do pedido de desculpas do seu jogador, de 33 anos, que não vai contestar o castigo, embora considere ter sido mal interpretado.



“Apesar da sua crença honesta de que estava simplesmente a enviar um agradecimento afetuoso em resposta a uma mensagem de parabéns de um amigo próximo, ele [Cavani] optou por não contestar a acusação por respeito e solidariedade à FA e à luta contra o racismo em futebol”, indicou o Manchester United, em comunicado.



Cavani vai falhar as partidas diante do Aston Villa, a contar para a 17.º jornada da Premier League, Manchester City, referente à meia-final da Taça da Liga, e Watford, da terceira eliminatória da Taça de Inglaterra.