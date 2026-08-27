Egípcio Omar Marmoush vai jogar no Tottenham cedido pelo Manchester City

O jogador de 27 anos, que esteve no último Campeonato do Mundo com a seleção do Egito, segue os passos do brasileiro Savinho, que esta semana também trocou os ‘citizens’ pelos ‘spurs’, mas a título definitivo.



Nenhum dos clubes adiantou os valores envolvidos na transferência de Marmoush, embora a comunicação social britânica refira que, no final da temporada, os londrinos vão pagar cerca de 58 milhões de euros (ME), aos quais poderão acrescer 11,5 ME mediante o cumprimento de determinados objetivos.



O avançado, que vai encontrar o português Mateus Fernandes no emblema de Londres, chegou ao Manchester City em janeiro de 2025, proveniente dos alemães do Eintracht Frankfurt, somando 16 golos em 62 partidas desde então.



Além da formação de Frankfurt, Marmoush representou ainda Wolfsburgo, St. Pauli e Estugarda na Alemanha, onde chegou em 2017, oriundo do Wadi Degla, do Egito.