No Estádio Hazza Bin Zayed, em Al Ain, Hamdi Fathi adiantou os "faraós" aos 62 minutos, mas Islam Slimani, antigo jogador do Sporting, que entrou um minuto depois, empataria aos 90+4.O Egito jogou, no entanto, em inferioridade numérica durante mais de uma hora, após a expulsão de Hany, aos 26 minutos.A seleção egípcia, que há quatro dias bateu a Zâmbia por 1-0, também num particular, prepara os jogos de qualificação para o Mundial2026.