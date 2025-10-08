Egito garante apuramento com triunfo sobre Djibuti

A uma jornada do fim, os egípcios passaram a somar 23 pontos na liderança do grupo, mais cinco do que o Burquina Faso, segundo classificado, que vai disputar o play-off africano de acesso ao play-off intercontinental.

Esta será a quarta presença do Egito no Campeonato do Mundo, após 1934, 1990 e 2018.

A seleção egípcia é a 16.ª a garantir o apuramento, juntando-se estes apurados aos anfitriões Canadá, México e Estados Unidos, num total de 19 formações já asseguradas na competição, que vai decorrer de 11 de junho a 19 de julho de 2026.