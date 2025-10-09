Egito qualificado, Cabo Verde e Gana adiam decisões

Os egípcios, recordistas de títulos africanos (sete), asseguraram no Grupo A o primeiro lugar, o único de acesso direto, ao derrotarem fora o lanterna-vermelha Djibuti (3-0), rumo à quarta presença, após 1934, 1990 e 2018.



Num jogo deslocalizado para Marrocos, Ibrahim Adel (oito minutos) e o capitão Mohamed Salah, autor de um ‘bis’ (14 e 84), construíram o êxito do Egito, que lidera com 23 pontos, cinco acima do Burkina Faso, segundo e vitorioso diante da Serra Leoa (1-0), na Libéria.



A Guiné-Bissau, quarta, com 10, perdeu na visita à Etiópia (1-0) e está arredada da luta pela presença no Mundial.



No Grupo D, Cabo Verde podia ter alcançado um inédito apuramento, mas empatou na Líbia (3-3), após desvantagem de dois golos, e viu os Camarões aproximarem-se com um triunfo na Maurícia (2-0), 'selado' por Moumi Ngamaleu e pelo suplente Bryan Mbeumo.



Em Tripoli, Telmo Arcanjo (30 minutos), avançado do Vitória de Guimarães, respondeu ao autogolo de Roberto Lopes (01), mas Ezoo El Maremi (42) e Mahmoud Al-Shalwi (58) deixaram os líbios na frente. Os lusófonos igualaram pelos suplentes Sidny Cabral (76), defesa-direito do Estrela da Amadora, e Willy Semedo (82).



Cabo Verde lidera, com 20 pontos, contra os 18 dos Camarões, segundos, e os 15 da Líbia, terceira. Os 'tubarões azuis' dependem de si próprios para irem ao Mundial, objetivo que poderá ser conseguido na segunda-feira, se vencerem em casa Essuatíni ou se obtiverem, pelo menos, o mesmo resultado que os ‘leões indomáveis’ na receção a Angola.



De fora estão os ‘palancas negras’, que, na primeira partida desde a saída do treinador português Pedro Gonçalves, recuperaram de uma desvantagem de dois golos para empatarem na visita a Essuatíni (2-2), continuando na quarta posição, com 11 pontos.



Jonathan Buatu (69 minutos), defesa-central do Gil Vicente, e o suplente Ary Papel (79), ex-avançado do Sporting B e do Moreirense, responderam ao ‘bis’ de Justice Figuareido (47 e 55) para o Essuatíni.



No Grupo I, o Gana aproximou-se da qualificação com uma goleada à República Centro-Africana (5-0), em Marrocos, alicerçada nos golos de Mohammed Salisu, Thomas Partey, Alexander Djiku, do capitão Jordan Ayew e do recém-entrado Kamaldeen Sulemana.



O Gana lidera com 22 pontos, mas só pode confirmar a vaga direta na derradeira ronda, visto que Madagáscar bateu Comores (2-1), na Costa do Marfim, e é segundo, com 19.



No Grupo E, que está reduzido a cinco equipas, devido à retirada de Eritreia, e não teve em ação o líder invicto Marrocos, o Níger ganhou ao lanterna-vermelha Congo (3-1), no Burkina Faso, e subiu a segundo, com 12 pontos, dois acima da Tanzânia, terceira, que fechou o seu calendário com uma derrota na receção à Zâmbia (1-0), quarta, com nove.



Os vencedores das nove ‘poules’ acedem diretamente à fase final do Campeonato do Mundo, enquanto os quatro melhores segundos classificados avançam para o play-off de apuramento, definindo o representante africano na repescagem intercontinental.



A 23.ª edição do Mundial decorre entre 11 de junho e 19 de julho de 2026 e contará pela primeira vez com 48 seleções participantes, numa inédita organização tripartida entre Estados Unidos, México e Canadá, todos automaticamente qualificados como anfitriões, aos quais se juntam já 16 seleções apuradas.

