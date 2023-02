Eintracht Frankfurt e Friburgo avançam na Taça da Alemanha

Em Frankfurt, a formação da casa adiantou-se cedo, aos seis minutos, por intermédio do francês Kolo Muani, que aproveitou a assistência do defesa luso Aurélio Buta para abrir o marcador, antes de os visitantes darem a volta ao resultado, aos 29 e 31, graças a um "bis" do médio austríaco Mathias Honsak.O colombiano Rafael Borré empatou novamente a partida, aos 44, e, no segundo tempo, o Eintracht Frankfurt, quinto classificado da Bundesliga, confirmou o favoritismo frente à formação do segundo escalão do futebol alemão com dois golos, marcados pelo japonês Daichi Kamada, aos 62 minutos, e novamente por Kolo Muani, aos 90.Já o Friburgo, sexto na liga alemã, afastou o Sandhausen, da segunda divisão germânica, com golos tardios do austríaco Philipp Lienhart (87 minutos) e de Nils Petersen (90+5), garantindo um "bilhete" para os "quartos" da Taça germânica, em que já estavam Estugarda, Union Berlim, Bayern Munique e Leipzig.As duas derradeiras vagas na próxima fase ficarão definidas esta quarta-feira, com as partidas Bochum-Borussia Dortmund e Nuremberga-Fortuna Dusseldorf.