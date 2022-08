Eintracht Frankfurt vence fora Werder Bremen num jogo com sete golos

O internacional alemão Mario Götze abriu a contagem da partida da quarta jornada da Bundesliga logo aos dois minutos, mas o Werder Bremen não demorou muito a dar a volta ao marcador, graças aos golos de Jung e Bittencourt (14 e 19 minutos).



Depois, foi a vez de os forasteiros, adversários do Sporting na Liga dos Campeões, marcarem por duas vezes, por intermédio de Kolo Muani e Lindstrom (32 e 39), e chegaram ao intervalo em vantagem.



No arranque do segundo tempo, a ‘turma’ de Frankfurt reforçou a vantagem através do médio suíço Djibril Sow, e o melhor que os anfitriões conseguiram foi reduzir já no tempo de compensação (90+2), de penálti, por Niclas Fullkrug.



Com a vitória, o Eintracht Frankfurt, sem o português Aurélio Buta nos convocados, devido a lesão, segue em 11.º com cinco pontos, enquanto o Werder Bremen é 10.º com os mesmos pontos.



O Eintracht Frankfurt recebe o Sporting na primeira jornada do Grupo D da ‘Champions’, em 07 de setembro, e joga em Lisboa na sexta ronda, em 01 de novembro.



Já o embate entre Colónia (oitavo com seis pontos) e Estugarda (12.º com três pontos) terminou sem golos (0-0), com o avançado luso Tiago Tomás afastado por lesão da formação visitante.



Ao fim de quatro jornadas, o Bayern Munique lidera com 10 pontos, os mesmos do Union Berlim, adversário do Sporting de Braga na Liga Europa.



Já o Bayer Leverkusen, que recebe o campeão português FC Porto em 04 de outubro, e visita o Estádio do Dragão na semana seguinte, em desafios da Liga dos Campeões, é 13.º com três pontos.