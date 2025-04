Eintracht perto da `Champions`

O Frankfurt aproveitou da melhor forma o deslize de sábado do Mainz, agora quinto classificado, no campo do Hoffenheim (2-0), passando a ter uma ‘almofada’ de cinco pontos na luta pelo acesso à Liga dos Campeões da próxima temporada.



O Eintracht Frankfurt passou a somar 51 pontos, agora mais três que o quarto posicionado, que passou a ser o Leipzig.



O triunfo do Frankfurt teve um ‘toque’ francês, com os gauleses Bahoya, aos 10 minutos, e Ekitike, aos 71, a assinarem ambos o nome da lista dos marcadores, com o capitão Koch a marcar pelo meio, aos 42.



Esta derrota do Heidenheim veio reforçar a luta pela manutenção da Bundesliga a três, com a formação hoje derrotada em Frankfurt a ocupar o 16.º posto, que dá acesso ao ‘play-off’ com o terceiro classificado da segunda divisão, com 22. Bochum é antepenúltimo, com 20, e o Kiel continua lanterna-vermelha, com 18.



No outro jogo do dia, num duelo entre equipas do meio da tabela, o Werder Bremen foi vencer ao campo do Estugarda, por 2-0, com um ‘bis’ do avançado escocês Oliver Burke. O internacional português André Silva esteve em campo nos últimos minutos pelos forasteiros.