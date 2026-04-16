Ekitiké fora do Mundial por lesão





(Com Lusa)

Ekitiké abandonou o relvado de maca ainda na primeira parte da derrota na receção ao campeão europeu em título (2-0), em jogo da segunda mão dos quartos de final da Liga dos Campeões, disputado na terça-feira, que ditou o afastamento dos ingleses, já derrotados pelos franceses na primeira mão por idêntico resultado.De acordo com uma nota do Liverpool publicada no sítio do clube na Internet, o internacional francês, de 23 anos, “estará, por isso, afastado dos relvados durante o resto da temporada e não poderá participar no Mundial deste ano com a França”.O clube manifestou ainda o seu apoio a Ekitiké e adiantou que mais informações serão divulgadas oportunamente.O selecionador gaulês, Didier Deschamps, já tinha abordado na quarta-feira a gravidade da lesão de Ekitiké, considerando esta contrariedade uma deceção imensa e um rude golpe para o jovem promissor avançado dos 'bleus'.Detentor de oito internacionalizações e dois golos, Hugo Ekitiké estreou-se em setembro do ano passado pela França, campeã do mundo em 1998 e 2018 e finalista vencida em 2022, tendo participado nos seis duelos de apuramento para o Mundial2026 e nos dois particulares disputados em março nos Estados Unidos diante do Brasil, frente ao qual marcou, e da Colômbia.“Tenho a certeza de que o Hugo Ekitiké voltará à sua melhor forma. Queria expressar o meu apoio total, assim como o da equipa técnica”, assinalou Didier Deschamps, a menos de dois meses do início da fase final do principal torneio internacional de seleções, com a França a integrar o Grupo I, na companhia do Senegal e dos regressados Noruega e Iraque.