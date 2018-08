Partilhar o artigo El-Hadary retira-se do futebol internacional após bater recorde no Mundial2018 Imprimir o artigo El-Hadary retira-se do futebol internacional após bater recorde no Mundial2018 Enviar por email o artigo El-Hadary retira-se do futebol internacional após bater recorde no Mundial2018 Aumentar a fonte do artigo El-Hadary retira-se do futebol internacional após bater recorde no Mundial2018 Diminuir a fonte do artigo El-Hadary retira-se do futebol internacional após bater recorde no Mundial2018 Ouvir o artigo El-Hadary retira-se do futebol internacional após bater recorde no Mundial2018