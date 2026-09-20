Futebol Internacional
Elversberg mantém surpresa na Bundesliga, Leverkusen e Paderborn vencem
O Elversberg, equipa surpresa da Liga alemã de futebol, empatou hoje 0-0 no terreno do Schalke 04, num duelo entre duas equipas recém-promovidas à Bundesliga, numa quarta jornada que fechou com as vitórias de Bayer Leverkusen e Paderborn.
Na Veltins Arena, em Gelsenkirchen, as duas equipas não conseguiram marcar, num resultado que deixa o Elversberg no quarto lugar, com sete pontos, a cinco do líder Borussia Dortmund. O Schalke 04 é 11.º, com cinco pontos.
Noutro encontro do dia, o Bayer Leverkusen venceu o Leipzig por 2-0, na BayArena, com golos de Patrik Schick, aos 44 minutos, e Miguel Gutiérrez, aos 57.
O triunfo deixa o Leverkusen no sétimo lugar, com sete pontos, enquanto o Leipzig é nono, com seis.
Já o Paderborn recebeu e venceu o Hoffenheim por 3-1 e subiu ao 12.º posto, com quatro pontos, mais um do que o adversário de hoje, 14.º.
Noutro encontro do dia, o Bayer Leverkusen venceu o Leipzig por 2-0, na BayArena, com golos de Patrik Schick, aos 44 minutos, e Miguel Gutiérrez, aos 57.
O triunfo deixa o Leverkusen no sétimo lugar, com sete pontos, enquanto o Leipzig é nono, com seis.
Já o Paderborn recebeu e venceu o Hoffenheim por 3-1 e subiu ao 12.º posto, com quatro pontos, mais um do que o adversário de hoje, 14.º.