Emiliano Té é o novo selecionador de futebol da Guiné-Bissau

Em conferência de imprensa, o presidente da federação guineense apresentou Emiliano Té, que vai liderar uma equipa técnica inteiramente composta por locais, considerando que esta “é a prova de competência e mérito de técnicos guineenses”.



“Não estamos a dizer que o estrangeiro não tem espaço no nosso futebol, mas é hora de dar oportunidade aos filhos da Guiné”, observou Teixeira, para pedir à nova equipa técnica que trabalhe “de forma árdua” para “mudar o paradigma” do futebol no país.



Emiliano Té, de 42 anos, passou pela formação dos espanhóis do Atlético de Madrid, tendo depois representado várias equipas de escalões inferiores em Portugal enquanto jogador, como Odivelas, Portosantense, Louletano, Sintrense ou União de Leira.



Com um contrato de 12 meses renováveis, a nova equipa técnica terá o primeiro jogo em setembro, contra a Serra Leoa, em Bissau, para a fase de apuramento para o Mundial2026, em que os guineenses já não têm qualquer hipótese de qualificação.



Té substitui no comando dos ‘djurtus’ o português Luís Boa Morte, que esteve pouco mais de um ano no cargo.