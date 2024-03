Emirados de Paulo Bento vencem e Kuwait de Rui Bento perde

Com três triunfos em outros tantos jogos na terceira jornada da segunda fase, os EAU lideram o Grupo H com o pleno de nove pontos, seguido do Bahrain, com seis, Iémen, com três, e Nepal, ainda a zeros.Já o Kuwait é somente terceiro no seu grupo, com três pontos, atrás do Qatar, que lidera com nove, da Índia, com quatro, e à frente do Afeganistão, com apenas um.Em Abu Dhabi, a formação de Paulo Bento adiantou-se com tento de Ali Saleh aos 24 minutos, de penálti, antes de Abdulla Idress, com golo na própria baliza, igualar aos 69: volvidos três minutos, Sultan Adil recolocou os anfitriões definitivamente na frente.No Qatar, a equipa de Rui Bento perdeu com tentos de Akram Afif, aos 47 e 68 minutos, e Ahmed Al Rawi, aos 51.Com o portista Taremi no onze inicial, o Irão goleou o Turquemenistão, por 5-0, partilhando o comando do grupo com o Uzbequistão, com sete pontos, enquanto Hong Kong e Turquemenistão contabilizam um.