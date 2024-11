Emirados de Paulo Bento vencem Quirguistão

Com esta vitória, os Emirados Árabes Unidos somam sete pontos, no Grupo A, seguindo em terceiro lugar, a três pontos do Uzbequistão, que é segundo, e a seis do Irão, que lidera com 13 pontos, com Qatar, Quirguistão e Coreia do Norte a ocuparem as três últimas posições, com sete, três e dois pontos, respetivamente.Os dois primeiros de cada grupo qualificam-se diretamente para o Mundial2026, enquanto os terceiro e quarto classificados enfrentam uma quarta fase de apuramento.