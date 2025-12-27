Emoção em Anfield. Filhos de Diogo Jota entraram em campo

O Liverpool e o Wolverhampton prestaram este sábado uma homenagem emocionante a Diogo Jota e ao seu irmão André Silva, que faleceram num trágico acidente de carro em julho. A homenagem ocorreu durante o primeiro jogo, em Anfield, entre os dois clubes desde a tragédia.

Os dois filhos de Diogo Jota, Dinis e Duarte, entraram em campo como mascotes antes do início da partida, à frente do capitão do Liverpool, Virgil van Dijk.

Os adeptos, visivelmente emocionados, ergueram uma faixa na bancada Kop (arquibancada mais famosa e icónica do estádio do Liverpool FC) que dizia "Diogo Jota, para sempre nos nossos corações", e cantaram o nome do jogador.

O clube inglês aposentou a camisola número 20, usada por Diogo Jota no Liverpool, em sua homenagem.

