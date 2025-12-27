Emoção em Anfield. Filhos de Diogo Jota entraram em campo

O clube inglês aposentou a camisola número 20, usada por Diogo Jota no Liverpool, em sua homenagem.





Two of Diogo Jota’s children - Dinis and Duarte - as well as family members, are mascots ahead of the match between their father’s English clubs ❤️ pic.twitter.com/fVjEegl5Og — Liverpool FC (@LFC) December 27, 2025

Os dois filhos de Diogo Jota, Dinis e Duarte, entraram em campo como mascotes antes do início da partida, à frente do capitão do Liverpool, Virgil van Dijk.Os adeptos, visivelmente emocionados, ergueram uma faixa na bancada Kop (arquibancada mais famosa e icónica do estádio do Liverpool FC) que dizia "Diogo Jota, para sempre nos nossos corações", e cantaram o nome do jogador.