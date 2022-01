Empate entre Chelsea e Liverpool dá folga ao líder Manchester City

Privados do técnico Jürgen Klopp, infetado com o coronavírus, os "reds" entraram de rompante na partida e adiantaram-se logo aos nove minutos, quando o senegalês Sadio Mané aproveitou um erro crasso de Trevoh Chalobah para assinar o oitavo tento na Premier League.



O egípcio Mohamed Salah, melhor marcador da prova, com 16 golos, dilatou a vantagem do Liverpool aos 26 minutos, só que a resposta do Chelsea surgiu ainda no primeiro tempo, com o croata Mateo Kovacic a marcar um golaço de fora de área, aos 42, antes de o norte-americano Christian Pulisic repor a igualdade, aos 45+1.



Os "blues" concederam o quarto empate nas últimas cinco rondas do campeonato, enquanto o Liverpool averbou o terceiro jogo consecutivo sem vencer na competição, desempenhos esses que têm permitido que o líder Manchester City continue a fugir no topo da tabela.



Depois de baterem o Arsenal (2-1) no sábado, os "citizens" viram agora alargar-se a vantagem pontual sobre os dois principais perseguidores. A formação comandada por Pep Guardiola soma 53 pontos, mais 10 do que o Chelsea e 11 face ao Liverpool, que ainda tem um jogo em atraso.