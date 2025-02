Empoli elimina Juventus nos penáltis da Taça de Itália

Antes, o Empoli já se tinha colocado em vantagem com um golo do marroquino Youssef Maleh (24 minutos), mas o francês Khéphren Thuram (66), após fintar o escocês Liam Henderson com um toque de calcanhar, igualou para a Juventus, quarta do campeonato.Num duelo em que não utilizaram o internacional português Renato Veiga, por lesão, os anfitriões lançaram Francisco Conceição na última meia hora e fizeram estrear aos 84 minutos o reforço Alberto Costa, oriundo há quase dois meses do Vitória de Guimarães.Uma semana depois de ter sido afastada pelos neerlandeses do PSV Eindhoven no play-off de acesso aos "oitavos" da Liga dos Campeões, a "vecchia signora" voltou a falhar um dos objetivos da época, na qual soma agora 17 empates em 39 jogos nas várias provas.A próxima fase vai disputar-se a duas mãos, em 2 e 23 de abril, incluindo também um dérbi, entre o AC Milan, comandado por Sérgio Conceição e com os internacionais João Félix e Rafael Leão no plantel, e o Inter Milão, campeão e atual líder isolado da Serie A.Os dois rivais milaneses, o Empoli ou o Bolonha vão suceder à Juventus na final da 78.ª edição da Taça de Itália, que se realizará em 14 de maio, no Estádio Olímpico de Roma.