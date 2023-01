Empoli vence Sampdoria com golo do ex-benfiquista Tyronne Ebuehi

Depois de uma primeira parte sem golos, o defesa africano, que os 'encarnados' contrataram para a época 2019/20, mas que, sofreu uma grave lesão e acabou por não se estrear pelos lisboetas, decidiu o encontro aos 55 minutos.



Com os três pontos, o Empoli subiu ao 12.º lugar da Serie A, com 22 pontos, enquanto a Sampdoria, que contou no 'onze' com o médio sérvio Filip Djuricic, também ex-Benfica, está com a vida cada vez mais difícil e segue no 19.º e penúltimo posto com apenas nove pontos.



O Nápoles, do internacional português Mário Rui, sai desta ronda ainda mais isolado no comando do campeonato transalpino, com 47 pontos, mais nove do que o segundo, o AC Milan, de Rafael Leão, que empatou com o Lecce, e mais dez do que a Juventus (goleada pelos napolitanos por 5-1 nesta jornada) e Inter Milão, terceiro e quarto classificados.