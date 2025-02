Endrick dá vantagem ao Real Madrid nas "meias" da Taça do Rei

Um golo do brasileiro Endrick deu o triunfo ao Real Madrid em casa da Real Sociedad, por 1-0, na primeira mão das meias-finais da Taça do Rei de futebol.

Aos 19 minutos, um excelente passe longo de Jude Bellingham isolou o brasileiro, de 18 anos, que, na cara de Álex Remiro, não desperdiçou e fez o seu sexto golo da temporada, quatro dos quais na Taça do Rei.



Durante a primeira parte, o árbitro Sánchez Martínez ainda interrompeu o encontro, seguindo as recomendações da lei espanhola, depois de se ter ouvido "morre Asencio" por parte de uma parte da bancada da Reale Arena, com o defesa dos "merengues" a ser substituído ao intervalo.



As duas equipas já não se defrontavam em San Sebastián para a Taça desde 1993, com a Real Sociedad a somar triunfos nos últimos quatro encontros, sendo que o Real Madrid já não vencia em San Sebastián desde 1964, quando a prova ainda se chamava Taça de El Generalíssimo.



Em busca do seu 22.º título da Taça, o Real Madrid recebe em 1 de abril, na segunda mão, a Real Sociedad, que venceu duas vezes a competição, a última das quais em 2019/20.



Na outra meia-final, o FC Barcelona e o Atlético de Madrid empataram na terça-feira a quatro golos, adiando a decisão para a capital espanhola, em 2 de abril.