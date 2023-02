Enzo Fernández deverá estrear-se pelo Chelsea frente ao Fulham

"Temos ainda que resolver alguma papelada e receber luz verde e tudo isso, então veremos", disse o treinador do Chelsea, Graham Potter, na conferência de imprensa de antevisão do jogo com o Fulham, em Stamford Bridge, da 22.ª jornada da Liga inglesa.



O médio Enzo Fernández, de 22 anos, que se sagrou campeão mundial pela Argentina no Qatar, assinou com o Chelsea no último dia de mercado por um recorde de 121 milhões de euros.



O Chelsea conta com o exemplo do internacional português João Félix, que pôde jogar, precisamente também frente ao Fulham, apenas um dia após o desembarque no Reino Unido após formalizar o empréstimo junto do Atlético de Madrid.



Sobre as características do médio argentino, Graham Potter disse que "(Enzo Fernández) é um jovem impressionante" e que está ansioso para trabalhar com ele, fazendo ainda referência à barreira do idioma.



"O meu espanhol não é muito bom e o inglês dele também não, mas vamos entender-nos", afirmou o treinador inglês do Chelsea, que segue na 10.ª posição, com 29 pontos, a 21 do líder Arsenal.



Depois de ter chegado ao Benfica em julho de 2022, proveniente do River Plate, por 10 ME, aos quais poderiam acrescer oito milhões por objetivos, o médio mudou-se para os 'blues', que pagaram um milhão de euros acima da cláusula de rescisão, que estava estipulada nos 120 ME.



A transferência de Enzo para o Chelsea corresponde à venda mais alta de um clube português, agora à frente de João Félix, que se mudou por 120 ME do Benfica para o Atlético de Madrid, em 2019.



Por outro lado, é também a transação mais elevada da história da Premier League, superando a de Jack Grealish, que foi contratado pelo Manchester City ao Aston Villa, por 117 ME, em 2021.



Considerado o melhor jogador jovem do Mundial2022, que conquistou ao serviço da Argentina, Enzo Fernández fez 29 jogos ao serviço do Benfica e marcou quatro golos.



Antes de chegar à Luz, o médio esteve quase sempre ligado ao River Plate, com passagem, por empréstimo, pelo Defensa y Justicia, também da Argentina.