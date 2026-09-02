Enzo Fernández no Manchester City por valor recorde





(Com Lusa)

Campeão do mundo de seleções em 2022 pela bicampeã sul-americana Argentina, com a qual perdeu a final do Mundial2026 frente à campeã europeia Espanha, Enzo, de 25 anos, assinou por cinco épocas com os ‘citizens’, até 2031, e deixou os ‘blues’ mais de três anos depois da sua saída do Benfica.“O Manchester City é o clube de maior sucesso na Inglaterra nos últimos tempos. Não poderia estar mais feliz por estar aqui e estou pronto para o desafio de ajudar o City a continuar a conquistar troféus. Este é um clube construído para o sucesso”, observou o argentino, citado pelos ‘citizens’.Os dois clubes não especificaram os montantes envolvidos, mas a imprensa desportiva internacional noticiou que o Manchester City, dos portugueses Matheus Nunes e Rúben Dias, e o Chelsea, de Pedro Neto e Geovany Quenda, terão fechado as negociações por 146 ME fixos.Em função do câmbio atual, o médio tornou-se o reforço mais caro da história da Premier League, ao suplantar ligeiramente o avançado sueco Alexander Isak, transferido em 2025 do Newcastle para o Liverpool por 145 ME.Enzo Fernández somou 31 golos e 29 assistências em 170 jogos e venceu uma Liga Conferência e um Mundial de clubes pelos londrinos, tendo sido vice-capitão e coincidido nas últimas duas temporadas com Enzo Maresca.O treinador italiano reencontrará o médio em Manchester, após ter rendido em 2026/27 o espanhol Pep Guardiola, que orientava há 10 épocas os ‘citizens’, dos quais é recordista de jogos (593), vitórias (416) e troféus (20).Antes de chegar à Liga inglesa, Enzo estreou-se como sénior pelo River Plate, esteve emprestado ao Defensa y Justicia e sobressaiu quase meio ano no Benfica, tendo mesmo protagonizado a venda mais alta de sempre de um clube português, ao custar 121 ME ao Chelsea a meio de 2022/23.Essa mudança aconteceu na época em que o Benfica se sagrou campeão nacional pela última vez e a seguir à conquista do Campeonato do Mundo de 2022, prova na qual o médio foi eleito o melhor jogador jovem, no Qatar.O médio ganhou também a Copa América de 2024 pela seleção principal da Argentina, com a qual contabiliza 49 internacionalizações e oito golos.Enzo Fernández completa a reconstrução do meio-campo do Manchester City, que acolheu ainda Elliot Anderson (ex-Nottingham Forest, 135 ME) e Ayyoub Bouaddi (ex-Lille, 95 ME), por entre as saídas de algumas figuras.Tijjani Reijnders (Al Qadsiah, 61 ME) e Rodri (FC Barcelona, 60 ME), eleito melhor jogador do Mundial2026, deixaram os ‘citizens’, a exemplo de Nico González (Newcastle, 56 ME), com passagem pelo campeão português FC Porto, e do luso Bernardo Silva, que se desvinculou nove anos depois rumo aos espanhóis do Real Madrid, treinados pelo compatriota José Mourinho.Além de Enzo, reforço mais caro da história do Manchester City, os vice-campeões ingleses contrataram os guarda-redes Gerónimo Rulli (ex-Marselha, 3,5 ME) e Pierce Charles (ex-Sheffield Wednesday, 3,5 ME) e os extremos Iliman Ndiaye (ex-Everton, 70 ME), Allan (ex-Palmeiras, 37,5 ME), Mathys Detourbet (ex-Troyes, 25 ME) e Jeremy Monga (ex-Leicester, 11,7 ME).O Manchester City é adversário de FC Porto e Sporting na fase de liga da Liga dos Campeões, sendo que vai visitar os ‘dragões’ em 08 de setembro, na primeira jornada, e receberá os ‘leões’ em 27 de janeiro de 2027, para a oitava e última.