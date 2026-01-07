Futebol Internacional
Enzo Pérez segue carreira aos 39 anos no Argentinos Juniors
O futebolista Enzo Pérez, antigo médio campeão pelo Benfica, vai continuar carreira aos 39 anos no Argentinos Juniors, tendo assinado um contrato por uma temporada, anunciou o emblema do primeiro escalão argentino.
Pérez, que tem 26 jogos pela seleção da Argentina, estava sem clube desde o final da temporada no seu país, quando terminou a ligação ao River Plate, e vai continuar a carreira no Argentino Juniors, equipa que chegou aos quartos de final do último torneio Clausura.
O médio passou pelo Benfica entre 2012 e 2014 e conquistou dois campeonatos, uma Taça de Portugal e uma Taça da Liga pelo clube da Luz.
Na Europa, Enzo Pérez representou ainda o Valência, de Espanha, numa carreira quase toda vivida na Argentina, sobretudo com as camisolas do Estudiantes e do River Plate, tendo conquistado a Taça Libertadores por esses dois clubes.
