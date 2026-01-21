Equipa da 2.ª divisão impõe derrota histórica a Palmeiras de Abel Ferreira

A quarta jornada do Campeonato Paulista opôs Palmeiras e Novorizontino, do segundo escalão, no Estádio Dr. Jorge Ismael de Biasi, em Novo Horizonte. O jogo culminou numa nova marca da era Abel Ferreira.



O surpreendente 4-0 apontado por Robson, autor de três golos e melhor marcador da prova, e por Hélio Borges é agora a maior derrota do clube desde 2015, ano em que a Chapecoense venceu o Palmeiras, na altura orientado por Marcelo Oliveira, por 5-1.



“Não fomos competitivos, espero que possamos errar tudo neste tipo de jogo. Será uma derrota maior se não aprendermos com o que aconteceu”, assegurou o técnico português no final do encontro, desiludido com o desfecho.



"Quando somos uma equipa competitiva, podemos vencer qualquer equipa do mundo. Quando não somos, podemos perder contra qualquer equipa do mundo", lamentou.



Na conferência de imprensa, o treinador admitiu que o resultado foi um "golpe duro". Abel Ferreira assumiu, no entanto, estar consciente do risco das opções tomadas para o onze inicial: “Sei o que estou a fazer”.



“Não estamos na máxima força. Sabemos o risco de apostar na base, mas a base não é o problema, será a solução”, esclareceu, recordando a aposta nos jovens da formação em resposta à onda de lesões no plantel.



“Não é numa final da Libertadores que eu vou testá-los”, concluiu.



No comando técnico do ‘verdão’ desde 2020, Abel Ferreira nunca tinha perdido por uma diferença superior a três golos.



Com as contas do último jogo, o Novorizontino subiu ao segundo lugar da tabela do Campeonato Paulista, seguido do próprio Palmeiras. Somam ambos nove pontos, tal como o Bragantino, líder da competição.