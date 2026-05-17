Equipa feminina de futebol norte-coreana chega à Coreia do Sul para disputar torneio regional

As 39 jogadoras e membros da equipa técnica do Naegohyang Women’s FC, da Coreia do Norte, chegaram ao Aeroporto Internacional de Incheon, a oeste de Seul, a bordo de um avião proveniente da China.



Recebidas por uma multidão de jornalistas e adeptos com cartazes de boas-vindas, não fizeram qualquer comentário, embora alguns ativistas tenham gritado “Bem-vindas! Bem-vindas!” e cidadãos tenham filmado a sua chegada com os telemóveis. As jogadoras rapidamente embarcaram num autocarro, que partiu sob escolta policial.



O Naegohyang FC ("A Minha Cidade Natal" em coreano), sediado em Pyongyang, vai defrontar o Suwon FC na quarta-feira, nas meias-finais da Liga dos Campeões Feminina da Confederação Asiática de Futebol, em Suwon, uma cidade a sul de Seul.



Fundado em 2012, o clube venceu o campeonato norte-coreano na época 2021-2022 e derrotou o Suwon por 3-0 na fase de grupos do torneio do ano passado.



Segundo os meios de comunicação locais, as equipas da Coreia do Norte e da Coreia do Sul utilizarão áreas de alimentação e rotas de deslocação separadas, limitando assim a interação direta.



A partida está a gerar grande interesse: os 7.000 bilhetes esgotaram em poucas horas.



O Ministério da Unificação da Coreia do Sul financiou também organizações da sociedade civil que planeiam apoiar ambas as equipas durante o jogo, considerando o evento uma oportunidade para promover o "entendimento mútuo entre as duas Coreias".



As duas Coreias usaram ocasionalmente eventos desportivos para criar momentos agradáveis, quando as relações eram amistosas. Mas o mais recente evento de futebol provavelmente não sinalizará qualquer degelo nos seus laços há muito tensos, com o líder norte-coreano Kim Jong Un a manter a sua postura de confronto com a Coreia do Sul.



“Devemos ser cautelosos ao interpretar a sua visita à Coreia do Sul como um sinal de melhoria das relações entre as Coreias”, disse Lee Wootae, investigador sénior do Instituto Coreano para a Unificação Nacional, em Seul, num relatório recente, citado pela AP.



“Seria mais preciso considerar isto como um contacto limitado entre as Coreias do Sul e do Norte no âmbito do desporto internacional”, acrescentou.



A Coreia do Norte enviou os seus atletas à Coreia do Sul pela última vez em dezembro de 2018, para um evento de ténis de mesa. Na altura, as Coreias do Norte e do Sul estavam envolvidas numa série de programas de intercâmbio e cooperação após a participação do Norte nos Jogos Olímpicos de Pyeongchang, na Coreia do Sul, no início de 2018.



O breve período de acalmia chegou ao fim depois de uma diplomacia liderada pelos EUA para pôr fim ao programa nuclear da Coreia do Norte ter entrado em colapso em 2019 devido a disputas sobre as sanções internacionais contra o Norte. Desde então, a Coreia do Norte realizou uma série provocatória de testes de armas para expandir o seu arsenal nuclear e rejeitou as ofertas da Coreia do Sul e dos EUA para restaurar a diplomacia.



O atual governo liberal da Coreia do Sul, liderado pelo Presidente Lee Jae Myung, defende a aproximação à Coreia do Norte.



O Melbourne City FC e o Tokyo Verdy Beleza vão defrontar-se na outra meia-final da Liga dos Campeões Feminina da Confederação Asiática de Futebol, na quarta-feira. A final está marcada para sábado, num estádio em Suwon.