Eric Dier no Bayern Munique até 2025

Dier, de 30 anos, chegou aos bávaros por empréstimo do Tottenham até ao final da época, altura em que termina contrato com os ingleses, com o Bayern a revelar que o vínculo foi renovado devido a uma cláusula existente.



“O contrato de Eric Dier foi renovado por mais um ano depois de efetuar um certo número de jogos. É um elemento valioso na nossa defesa”, disse Max Eberl, diretor desportivo da equipa.



Eric Dier fez a formação no Sporting, tendo chegado à equipa principal, mas depois transferiu-se para o Tottenham, equipa em que fez toda a carreira, antes de sair para Munique.