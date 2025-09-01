Erik ten Hag demitido do Bayer Leverkusen após apenas dois jogos na Bundesliga

Hag, de 55 anos, chegou ao clube no inicio da temporada para substituir o espanhol Xabi Alonso, que fez história no Bayer ao levar o emblema à conquista da sua primeira Bundesliga, mas acabou apenas por fazer três jogos oficias.



Com o holandês no comando, a formação de Leverkusen venceu o Grossaspach, das divisões inferiores, por 4-0, para a Taça da Alemanha, perdeu por 2-1 em casa com Hoffenheim e empatou 3-3 no campo do Werder Bremen, estes duas últimas partidas a contar para a Bundesliga.



No último fim de semana, em Bremen, o Bayer esteve a ganhar por 3-1, mas acabou por ficar apenas por um empate perante um Werder que atuou muito tempo com apenas 10 unidades.



“Uma saída tão cedo na temporada é dolorosa, mas, do nosso ponto de vista, necessária. O nosso objetivo continua sendo alcançar as metas estabelecidas para a temporada e isso exige as melhores condições possíveis em todos os níveis e em toda a estrutura do clube”, disse o presidente do Bayer Leverkusen, Fernando Carro, em declarações divulgadas pelo clube.



Antes de rumar à Bundesliga, Erik ten Hag tinha passado duas épocas e meia no Manchester United, em que também acabou despedido, dando lugar ao português Ruben Amorim.



Aliás, ten Hag é o terceiro antigo treinador do Manchester United a ser demitido em poucos dias, depois do português José Mourinho (Fenerbahçe) e do norueguês Ole Gunnar Solskjaer (Besiktas).



Na Alemanha, o holandês já tinha comandado do Bayer Munique B, tendo depois regressado ao seu país para liderar o Utrecht e depois o Ajax.



O Bayer Leverkusen é uma das oito equipas que o Benfica vai defrontar na fase de liga da Liga dos Campeões.

