Erik ten Hag treina o Bayer Leverkusen

Erik ten Hag, de 55 anos, rendeu o espanhol Xabi Alonso, que rumou ao Real Madrid, e terá a tarefa de manter o Bayer Leverkusen no topo do futebol alemão, depois do clube ter conquistado o seu primeiro título de campeão da Alemanha na temporada de 2023/2024 e de terminar em segundo em 2024/2025.



Antigo treinador do Ajax de Amesterdão entre 2018 e 2022 (tricampeão holandês e semifinalista da Liga dos Campeões em 2019), Ten Hag teve uma passagem discreta pelo Manchester United na Premier League.



O treinador neerlandês, que chegou aos "red devils" no verão de 2022, ajudou, no entanto, o clube inglês a conquistar os dois primeiros troféus desde 2017 (Taça da Liga em 2023 e Taça de Inglaterra em 2024).



O mau início da última temporada (13.º com 16 pontos no final da 12ª jornada), foi fatal para Ten Hag no outono de 2024, tendo sido substituído pelo português Ruben Amorim, que tinha conduzido o Sporting ao título de campeão.



A missão de Ten Hag no Bayer Leverkusen não será fácil, dado que terá de reconstruir o núcleo central da equipa, uma vez que vários jogadores importantes — como o defesa Jonathan Tah, o lateral holandês Jeremie Frimpong e o médio Florian Wirtz — deverão sair.