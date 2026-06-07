Eriksen volta a perder os sentidos durante um jogo





(Com Lusa)

Em Odense, na Dinamarca, o médio de 34 anos agarrou‑se ao peito e colapsou ao minuto 66, numa altura em que a seleção dinamarquesa vencia por 2-1, levando colegas e adversários a chamarem de imediato a equipa médica.Os jogadores das duas seleções formaram um círculo para proteger o atleta das câmaras, enquanto o futebolista que em 2025/26 representou o Wolfsburgo recebia assistência.O dinamarquês deixou o relvado cerca de 10 minutos depois e o árbitro Sigurd Kringstad decidiu terminar o encontro, após reunir com as equipas.Nas redes sociais, a Federação Dinamarquesa de Futebol confirmou que Eriksen “está consciente e, dadas as circunstâncias, está bem”.O episódio de hoje remete para o colapso sofrido pelo médio em 12 de junho de 2021, no Euro2020, frente à Finlândia, quando foi assistido em campo devido a uma paragem cardiorrespiratória.Bah (Benfica) e Froholdt (FC Porto) foram titulares na Dinamarca e Trubin e Sudakov (ambos dos ‘encarnados’ na Ucrânia, sendo que as duas seleções falharam o apuramento para o Campeonato do Mundo de 2026, que arranca na quinta-feira.