Erling Haaland "orgulhoso" na chegada ao Manchester City

Haaland, de 21 anos, um dos mais destacados avançados da atualidade, chega ao Manchester City proveniente do Borussia Dortmund, num negócio em que os alemães recebem 60 milhões de euros, o valor da cláusula de rescisão.

Num vídeo de apresentação, publicado já hoje, o Manchester City replica uma fotografia de Haaland enquanto jovem, sentado num sofá com a camisola do clube, numa alusão a uma ligação histórica, de quando o pai do avançado foi jogador da equipa.Haaland, que nasceu em Inglaterra, em Leeds, é filho do antigo futebolista Alf-Inge Haaland, que jogou no Nottingham Forest, no Leeds United e também no Manchester City."Há tantos jogadores de classe mundial neste plantel e o Pep (Guardiola) é um dos maiores treinadores de todos os tempos, então penso que estou no lugar certo para alcançar as minhas ambições", acrescentou o jogador.No City, pelo qual assinou por cinco épocas, Haaland encontrará os internacionais portugueses João Cancelo, Rúben Dias e Bernardo Silva, num plantel que conta também com jogadores como Phil Foden, Gundongan, Ryad Mahrez ou Kevin de Bruyne.Da parte do City, o diretor Txiki Begirinstain explicou que o clube segue Haaland há alguns anos e deixou muitos elogios ao reforço."Tem um talento enorme, tem sido um dos melhores avançados na Europa nas últimas épocas. O seu histórico de golos é excecional e o desempenho que teve no Borussia Dortmund e na Liga dos Campeões mostraram que pode ser bem-sucedido ao mais alto nível", adiantou Begiristain.O avançado contabiliza 20 golos em 21 internacionalizações pela Noruega, e no Dortmund, clube a que chegou a meio da época de 2019/20, proveniente do Salzburgo, marcou 86 golos marcados em 89 jogos disputados em duas épocas e meia.