Ernesto Riquelme avança contra Florentino Pérez nas eleições do Real Madrid

Segundo informações divulgadas pela imprensa espanhola, Riquelme já notificou a junta eleitoral da sua intenção de concorrer e trabalha agora para concluir todos os requisitos necessários à oficialização da candidatura.





Entre as exigências estão a apresentação de uma lista diretiva completa e garantias financeiras de enorme dimensão, um dos principais obstáculos para qualquer candidato ao cargo.

Riquelme apresenta dois nomes de peso para ganhar eleições

A entrada do empresário na corrida surge numa fase particularmente delicada para os merengues. Depois de uma época marcada por resultados abaixo das expectativas e por um ambiente de crescente pressão interna, Florentino Pérez decidiu antecipar eleições e confirmou igualmente que pretende recandidatar-se ao cargo que ocupa há mais de duas décadas.A entrada de Riquelme na corrida poderá quebrar uma tendência que marcou a última década no Santiago Bernabéu. Desde o regresso de Florentino à presidência, em 2009, o dirigente foi sucessivamente reconduzido sem enfrentar concorrência efetiva, consolidando uma das eras mais dominantes da história institucional do clube.Enrique Riquelme quer construir a sua candidatura à presidência do Real Madrid em torno de dois nomes de enorme impacto, o treinador Jürgen Klopp e o avançado Erling Haaland.As informações avançadas pela imprensa indicam ainda que já terão existido contactos com o círculo próximo de Haaland e reuniões com representantes ligados a Klopp. Contudo, até ao momento não existe qualquer acordo oficial anunciado.Há, no entanto, obstáculos consideráveis. Haaland continua ligado ao Manchester City por um contrato de longa duração, enquanto Klopp ocupa atualmente um cargo de direção global no universo Red Bull, o que torna qualquer mudança complexa.Se estes nomes passarem de promessa eleitoral a realidade, Riquelme teria dois trunfos mediáticos fortes para enfrentar Florentino Pérez numa das disputas presidenciais mais mediáticas dos últimos anos.