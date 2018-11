Ernesto Valverde avisa que não vai apressar regresso de Lionel Messi

Lusa Comentários 02 Nov, 2018, 16:51 | Futebol Internacional

"Ele ainda tem um problema com o braço. É normal que ele queira voltar rapidamente para manter a sua forma. Faz duas semanas desde que ele se lesionou. Somos cautelosos, porque queremos que ele recupere totalmente, sem problemas", salientou o técnico dos ‘blaugrana', na antevisão do jogo de sábado com o Rayo Vallecano.



Valverde admitiu que pode trazer de volta o vencedor de cinco Bolas de Ouro contra o Inter de Milão, dentro de quatro dias, para mais uma jornada do Grupo B da Liga dos Campeões, desde que não haja problemas.



“Se ele estivesse pronto neste sábado, ele estaria lá e nós seríamos mais fortes. Ele dá-nos esse diferencial. Queremos que ele volte, pois, com Lionel Messi somos melhores", admitiu.



O capitão do FC Barcelona lesionou-se aos 15 minutos, depois de marcar o segundo golo, no jogo com o Sevilha (4-2), da nona jornada da Liga Espanhola de Futebol, após chocar com o médio ofensivo Franco Vázquez, em 20 de outubro.



O atleta de 31 anos, falhou até ao momento, três encontros, um para a Liga Espanhola, o ‘El Clássico', com o eterno rival Real Madrid, um para a ‘Champions', face ao Inter, e um para a Taça do Rei, com o Cultural Leonesa.



Ao final de 10 jornadas, o FC Barcelona, de Nélson Semedo, é líder da Liga Espanhola de Futebol, com 21 pontos, mais um do que o segundo, o Alavés.