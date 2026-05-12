Erro monumental do guarda-redes adia título de campeão ao Al-Nassr

O desafio da 32.ª e penúltima jornada da Liga saudita estava muito bem encaminhado para o emblema de Jesus, que apostou nos compatriotas Cristiano Ronaldo e João Félix de início, graças ao pontapé certeiro de francês Simakan, aos 37 minutos.



Só que, no período de descontos do segundo tempo e numa altura em que o Ronaldo já tinha sido substituído, o guarda-redes brasileiro Bento abordou mal um lance e deixou a bola escapar por entre as mãos, aos 90+8 minutos.



Com este desfecho, o Al Nassr mantém-se no topo da classificação, com 83 pontos, contra os 78 do segundo posicionado Al Hilal, que tem menos um jogo e contou com Rúben Neves durante os 90 minutos.



O Al Nassr procura conquistar o nono título de campeão nacional, algo que não alcança desde 2018/19, então sob comando do português Rui Vitória, que nessa mesma época sucedeu a Hélder Cristóvão.



A confirmar-se, será o primeiro título de Ronaldo na Arábia Saudita, onde chegou a meio da época 2022/23, e o segundo campeonato daquele país para Jesus, que foi campeão precisamente com o Al Hilal, em 2023/24.



Na derradeira jornada da prova, o oponente do Al Nassr será o Damac, em 21 de maio, sendo que, no sábado, o trio luso pode conquistar um troféu, a Liga dos Campeões Asiática 2, caso vença na final os japoneses do Gamba Osaka.





