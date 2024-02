Escócia surpreende País de Gales no Seis Nações e Inglaterra sofre em Itália

Os escoceses chegaram a ter uma vantagem de 27-0, com ensaios de Pierre Schoeman (10 minutos) de Duhan van der Merwe (29, 42), todos transformados por Finn Russell, que somou ainda duas penalidades (05, 22), mas o País de Gales foi a tempo de evitar o ‘escândalo’.



Com quatro ensaios, assinados por James Botham (47), Rio Dyer (52), Aaron Wainwright (60) e Alex Mann (67), três dos quais transformados por Ioan Lloyd, os galeses somaram pontos de bónus ofensivo e defensivo, apesar de a reação não ter sido suficiente para impedir o desaire.



Em Roma, a Itália vencia por 17-14 ao intervalo, com ensaios de Alessandro Garbisi (10) e Tommaso Allan (25) que, para além de transformar ambos os toques de meta, somou ainda uma penalidade.



Mas os ingleses foram-se mantendo sempre dentro do resultado, graças ao ensaio de Elliot Daly (19) e, sobretudo, às penalidades de George Ford (15, 32, 37), e passaram mesmo para a frente com um toque de meta de Alex Mitchell (44), transformado por Ford, já na segunda parte.



Mas, apesar de mais duas penalidades do chutador inglês (53, 66), a Itália salvou um ponto de bónus defensivo na bola de jogo, com um ensaio de Monty Ioan (80+4), transformado por Paolo Garbisi.



Os resultados de hoje deixaram isolada no primeiro lugar, com cinco pontos, a seleção da Irlanda, que na sexta-feira teve uma entrada auspiciosa com um triunfo por 38-17, com bónus ofensivo, e deixou a França a sós na última posição sem qualquer ponto.



No final da primeira jornada, a Irlanda lidera com cinco pontos, seguida de Inglaterra e Escócia, ambas com quatro, País de Gales (dois), Itália (um) e França (zero).