Eslováquia quer aproveitar ao máximo as oportunidades contra Portugal

"Espero um jogo duríssimo. Lá (em Bratislava) foi um jogo difícil para eles, fizemos um bom jogo. Amanhã (sexta-feira), temos de tentar aproveitar ao máximo as oportunidades que possamos ter", desejou o treinador italiano, na conferência de impressa de antevisão ao encontro da sétima jornada, no Estádio do Dragão, no Porto.



Apesar de ser segunda classificada, com 13 pontos, contra os 18 dos lusos, o pensamento é apenas no desafio contra a equipa das 'quinas' e não na qualificação para o torneio da Alemanha no próximo ano, segundo Calzona.



"Não pensamos de forma alguma (nos pontos). Apenas estamos a pensar no próximo jogo contra Portugal e não estamos numa posição para poder fazer cálculos. Precisamos de ter paciência, estar unidos e pensar jogo a jogo", justificou.



Sobre Bozenik, jogador do Boavista, preferiu não revelar se será opção no Estádio no Dragão, mas deixou elogios ao ponta de lança 'axadrezado'.



"Começou muito bem na Liga portuguesa e estamos muito contentes com a sua prestação, porque sabemos que, antes disso, estava a ser muito difícil para ele. Veio muito motivado para a seleção, mas ainda não decidi se vai jogar", terminou.



Por sua vez, o defesa David Hacko, do Feyenoord, também marcou presença na conferência de imprensa para recordar o encontro da primeira volta, em Brastislava, onde os lusos venceram por 1-0.



"Não será fácil contra Portugal. Penso que temos de defender muito bem, como fizemos em Bratislava, com muita intensidade, a bloquear os remates de Portugal e a criar as nossas oportunidades. A equipa está a trabalhar para melhorar em vários aspetos e todos os jogadores sabem o que têm de fazer", garantiu.



Portugal defronta a Eslováquia na sexta-feira, às 19:45, num jogo que será arbitrado pelo grego Tasos Sidiropoulos, e, em caso de vitória, garante automaticamente a qualificação para a fase final do próximo Europeu.



Na segunda-feira, a seleção nacional joga na Bósnia-Herzegovina, às 19:45 (horas em Lisboa).



Após seis jornadas, a equipa lusa continua totalmente vitoriosa e lidera o Grupo J com 18 pontos, mais cinco do que a Eslováquia, segunda classificada. O Luxemburgo é terceiro, com 10, seguido de Bósnia e Islândia, ambas com seis, e do Liechtenstein, ainda sem pontos.



Além de seis triunfos no mesmo número de partidas, a equipa de Roberto Martínez leva um registo de 24 golos marcados e nenhum sofrido.



Em novembro, Portugal fecha a fase de apuramento com uma deslocação ao Liechtenstein e a receção à Islândia.



Os dois primeiros lugares do agrupamento dão acesso direto à fase final do Euro2024.