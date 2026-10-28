Espanha adia jogos da Taça do Rei devido à tragédia de Toledo





(Com Lusa)





“Em sinal de respeito e solidariedade para com todas as vítimas do trágico acidente ferroviário ocorrido de manhã na província de Toledo, a RFEF decretou a suspensão dos 24 jogos da primeira fase da Taça do Rei, inicialmente previstos para esta tarde e noite", informou hoje o organismo.A federação espanhola acrescentou que “comunicará em breve o novo calendário e os horários definitivos das partidas adiadas”, referentes à primeira eliminatória, oferecendo “o seu apoio às autoridades para ajudar as vítimas deste terrível acidente”.O mais recente balanço provisório das autoridades espanholas aponta para pelo menos 31 mortos e 80 feridos na colisão de dois comboios a cerca de 150 km a sul de Madrid, tornando este um dos piores desastres ferroviários da história do país.Mais de 540 pessoas viajavam nos dois comboios de alta velocidade envolvidos na colisão, que ocorreu pouco antes das 09:00 locais (08:00 em Lisboa) perto da estação de Urda, na província de Toledo.