Espanha. Atlético de Madrid interessado em Fábio Silva

O jogador de 22 anos está a ser uma das revelações da Liga Espanhola. A jogar pelo Las Palmas, equipa que luta pela manutenção, Fábio Silva leva dez golos marcados e três assistências.





De acordo com o jornal diário Marca, o Atlético de Madrid está interessado nos préstimos do avançado português e avança que os madrilenos iniciaram os primeiros contactos com o Wolverhampton. O valor de venda do jogador está fixado nos 41 milhões de euros, uma cifra considerada alta, mas passível de ser paga pelos Rojiblancos.





A equipa treinada por 'Cholo' Simeone vai perder o argentino Correa e procura uma alternativa, vendo em Fábio Silva o substituto ideal. A Marca avança que o jogador quer manter-se em Espanha, o que pode ser uma vantagem para o Atlético negociar, apesar do interesse do Villarreal.





Fábio Silva tem sido uma das figuras de proa do Las Palmas desta temporada. A equipa das ilhas Canárias está no 18.º lugar da La Liga, em zona de despromoção, mas com possibilidade pontual de fugir à queda para a II divisão do futebol espanhol. Com 25 partidas disputadas, o jogador, que já se tornou internacional pela equipa principal de Portugal, leva dez golos e três passes para golo.





O avançado português foi vendido pelo FC Porto (onde fez a formação) ao Wolverhampton por 40 milhões de euros, em 2020. No entanto, nunca conseguiu impor-se na equipa da Premier League. Desde então foi emprestado a vários clubes, tendo passagens por Anderlecht, PSV Eindhoven e Rangers, antes de rumar a Espanha esta temporada.