Espanha conquista mundial feminino de sub-20 de futebol nos penáltis

Num encontro sem golos no tempo regulamentar e no prolongamento, as espanholas, foram mais eficazes no desempate por grandes penalidades, numa série em que a Coreia do Norte, que defendia o título, e procurava o quarto ceptro, falhou duas vezes.



A final marcou ainda o reencontro entre as duas seleções menos de dois anos depois de terem disputado a decisão do Mundial feminino de sub-17 de 2024, ganha pela Coreia também no desempate por grandes penalidades, após um empate 1-1.



A seleção norte-coreana procurava prolongar o domínio recente nas competições mundiais jovens, depois de ter conquistado os Mundiais de sub-17 e sub-20 em 2024, mas terminou a prova como vice-campeã.



Portugal cruzou-se com as duas finalistas na sua estreia no Mundial feminino de sub-20, terminando a participação nos oitavos de final.



Na estreia em Mundiais do escalão, a seleção orientada por Marisa Gomes terminou o Grupo E no segundo lugar, depois de vencer a Costa Rica por 3-0, empatar 0-0 com a Colômbia e perder 2-0 com a Coreia, antes de ser eliminada pela Espanha, por 2-0, nos oitavos de final.



