Espanha e Ucrânia seguem para os quartos de final do Europeu de sub-21

Quando decorria o minuto 43, Bogdan Vyunnyk abriu o ativo, uma vantagem que se manteve até ao 49, altura em que Ivan Zhelizko introduziu a bola na própria baliza.



Na reta final, Georgiy Sudakov (81), da marca do castigo máximo, voltou a colocar a Ucrânia na frente, antes de Abel Ruiz, do Sporting de Braga, fazer o 2-2, aos 90, um tento que permitiu à equipa ‘roja’ garantir o primeiro lugar do grupo, com sete pontos, os mesmos do adversário de hoje.



O outro jogo, entre as eliminadas Croácia e Roménia, terminou com um ‘nulo’ (0-0).