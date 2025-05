Espanha. FC Barcelona campeão da La Liga ao ritmo de Lamine Yamal

Numa partida de grandes emoções, no dérbi catalão, o Barcelona confirmou o favoritismo e revalidou o título em Espanha.





Lamine Yamal, figura maior dos Blaugrana, marcou o primeiro golo no início da segunda parte, após assistência de Dani Olmo. Um grande remate do prodígio espanhol que bateu o guardião do Espanyol com um remate impressionante em arco. Os catalães foram dominando as incidências e a expulsão de Cabrera (agressão sobre Yamal) trouxe ainda mais conforto.





A fechar a partida, Fermín López recebeu um passe de Yamal e rematou colocado para o 2-0 final que confirmou o título do Barcelona esta temporada. Uma época de domínio completo para a equipa treinada por Hansi Flick que para além da La Liga, venceu a Supertaça e a Copa do Rey sobre o rival Real Madrid.