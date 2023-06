Espanha vence Itália e volta a disputar final da Liga das Nações

A seleção espanhola, que nas meias-finais de 2021 já tinha vencido a Itália, adiantou-se no marcador com um golo de Yeremy Pino, logo aos três minutos, mas os italianos, atuais campeões europeus, empataram por Immobile aos 11, de penálti, com o golo do triunfo da Espanha a chegar aos 88, por intermédio de Joselu.



A Espanha, que na final da última edição foi batida pela França, vai enfrentar no encontro decisivo de domingo a Croácia, que venceu os Países Baixos na outra meia-final da Liga das Nações, competição que Portugal venceu no ano da estreia, em 2019.