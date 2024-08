Espanha vira contra Marrocos rumo à final do futebol masculino

A Espanha qualificou-se esta segunda-feira para a final do torneio olímpico de futebol Paris2024, ao vencer Marrocos (2-1), com reviravolta, e aguarda pelo desfecho do duelo França-Egito para saber com quem vai lutar pelo 'ouro'.

No Estádio Vélodrome, em Marselha, a equipa africana adiantou-se no marcador à passagem do minuto 37, graças a uma grande penalidade convertida por Soufiane Rahimi.



A vantagem dos marroquinos durou até ao minuto 66, altura em que Fermín López restabeleceu a igualdade, abrindo caminho para Juanlu Sánchez operar a reviravolta, aos 86.



Desta forma, os espanhóis já sabem que, no mínimo, vão arrecadar a medalha de prata, enquanto os marroquinos vão tentar o bronze.



A campeã em 1992 regressa à final três anos depois de perder em Tóquio2020 com o Brasil (2-1), atual bicampeão olímpico.



Ainda hoje, em Lyon, a partir das 20:00 (horas em Lisboa), a França, campeã em 1984, discute com o Egito a outra vaga no jogo mais aguardado.



A grande final está agendada para domingo, no Parque dos Príncipes, em Paris.