Espanha. William Carvalho investigado por suspeita de violação

De acordo com o OkDiário Deportes , o jogador de 31 anos foi acusado de violação. A suposta vítima diz ter sido drogada e obrigada a manter relações sexuais com o internacional português. De acordo com a publicação espanhola, o jogador terá de se apresentar a interrogatório amanhã, 6 de fevereiro.





De acordo com o relato da vítima, William Carvalho convidou uma mulher de Ibiza para ir a Sevilha. A publicação diz que os dois jantaram, foram a uma discoteca e que no dia seguinte a vítima acordou num quarto e hotel com sinais de violência no corpo e sem recordar-se de tudo o que aconteceu.





O OkDiário diz que existem gravações do hotel onde se vêem William Carvalho e a suposta vítima a entrarem num quarto durante a madrugada, sendo que duas horas depois (por volta das sete da manhã) o internacional português não volta a ser visto nas imagens.







O despacho citado pela publicação esclarece que William Carvalho tem de comparecer obrigatoriamente para prestar declarações. Casonão compareça o tribunal poderá decretar a detenção do jogador. O nome do jogador tem sido associado nos últimos tempos ao Besiktas, treinado por Fernando Santos, da Turquia.